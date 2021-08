Koorliefhebbers maken zich op voor World Choir Games

In het paleis op de Meir waren deze namiddag opnames voor de World Choir Games. Vlaanderen staat dit jaar voor de organisatie van het internationale event en Antwerpen is een van de gaststeden. Koor&Stem vzw, die mee het evenement draagt, is nog dringend op zoek naar vrijwilligers en deelnemers. Eind oktober al mogen zij op de planken staan. Vandaar dus de campagnevideo, die alle koorliefhebbers moet warm maken.