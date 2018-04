Koperdieven plunderen kerkhof van Borsbeek

Elk jaar gooien we één derde van alle geproduceerd voedsel gewoon weg. Om die verspilling tegen te gaan, is er sinds kort in Antwerpen de app Too Good To Go. De bedoeling is dat u via de applicatie de overschotjes van restaurants, bakkerijen en andere voedingszaken kan kopen tegen een sterk verminderde prijs. Het initiatief startte in Denemarken, nu wil de app Antwerpen veroveren.