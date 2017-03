Koperdieven op heterdaad betrapt

Bij een autofabrikant uit Ekeren werd er gistermiddag ingebroken. 4 mannen probeerden een aanzienlijk aantal koperdraden te stelen.

De vier gingen heel precies te werk en ze hadden het juiste gereedschap bij om hun inbraak tot een goed einde te brengen. De bewakingsagent van de firma merkte echter op dat er via een deur ingebroken was en hij verwittigde de politiediensten. Een patrouille ging ter plaatse en kon via de grote hal de dieven op heterdaad betrappen. Ze zaten in een achterkamer rustig alle kabels te verknippen. De mannen van 22 tot 46 jaar werden meegenomen voor verhoor en voorgeleid op het Justitiepaleis.