Koperdieven van werf geplukt

Dankzij een alerte buurtbewoner heeft de politie twee koperdieven kunnen oppakken.

Vannacht, kort na 3 uur, werd de politie naar aan bouwwerf in de Moretusstraat gestuurd. Een aandachtige getuige had opgemerkt hoe twee mannen zakken materiaal uit de gebouwen aan het versjouwen waren naar hun geparkeerde wagen. De eerste interventiepatrouille nam poolshoogte aan de wagen, waarin al zeven zakken met koperen leidingen, elektriciteitsdraden en metaal, lagen. De inspecteurs stelden zich verdekt op en moesten niet lang wachten voor er een man vanuit de struiken met nieuwe buit naar de wagen toestapte. Hij laadde nietsvermoedend de wagen verder in toen hij plots de politie voor zijn neus zag staan. Zijn kompaan werd in een van de gebouwen opgepakt. In totaal hadden de twee verdachten elf zakken materiaal buitgemaakt. Het materiaal werd teruggegeven aan de werfleider en de wagen van het duo werd in beslag genomen. Beide mannen (42 en 23 uit Boom), geen onbekenden voor politie, werden voor verder onderzoek meegenomen. Ze kregen ook nog een pv voor het schenden van de avondklok

(foto © Belga)