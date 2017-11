In de nacht van donderdag op vrijdag werden in de Della Faillelaan in Antwerpen beide koplampen van een Porsche Targa gestolen. De eigenaar kwam 's ochtends bij zijn wagen, die op de oprit van zijn woning geparkeerd stond, en werd er voor de tweede keer in korte tijd mee geconfronteerd. Op 3 oktober werd hij al eens het slachtoffer van een identieke diefstal. De koplampdieven blijven op te sporen.