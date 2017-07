Koppel dat verdacht wordt van moord op 62-jarige Antwerpenaar, blijft aangehouden

De agenten van het Antwerps Bijzonder Bijstandsteam die werden veroordeeld voor de onopzettelijke doding van Jonathan Jacob, krijgen geen tuchtmaatregel opgelegd. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever beslist. Jonathan Jacob stierf zeven jaar geleden in een politiecel in Mortsel na de tussenkomst van het BBT. De zeven agenten werden in februari veroordeeld voor onopzettelijke doding. Maar een tuchtsanctie krijgen ze dus niet. Onbegrijpelijk, vindt de familie van Jonathan.