Koppel dat zwangere vrouw in buik trapte riskeert celstraf

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 32-jarige man veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. Hij had een 37-jarige man in de buik gestoken aan een benzinestation in Wilrijk, na een banale discussie over wie er eerst mocht tanken. Het Openbaar Ministerie had zelfs acht jaar cel gevorderd voor poging tot moord, maar de rechters vonden de intentie tot doden niet afdoende bewezen. De feiten speelden zich op 9 januari af in een benzinestation aan de Boomsesteenweg. Beide mannen wilden aan dezelfde pomp tanken, maar het slachtoffer was eerst, tot groot ongenoegen van de 32-jarige man. Ze slingerden elkaar verwensingen naar het hoofd, waarna de beklaagde als eerste een vuistslag uitdeelde. De uitbater en zijn zoon probeerden de twee kemphanen uit elkaar te halen, maar ze bleven de confrontatie opzoeken. De dader liep naar zijn bestelwagen en kwam terug met een mes. Het slachtoffer deinsde achteruit en viel op de grond, waarna de beklaagde hem in de buik stak. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij meteen geopereerd werd. De beklaagde werd ter plaatse gearresteerd. Hij verklaarde dat hij groggy was door een harde vuistslag van het slachtoffer. Hij was bang en had het mes genomen om zich mee te verdedigen, beweert hij. Volgens zijn advocaten was er sprake van wettige zelfverdediging, minstens van uitlokking. De rechtbank was het daar niet mee eens, maar volgde wel het standpunt van de verdediging dat de intentie tot doden onvoldoende vast stond. De feiten werden daarom geherkwalificeerd naar opzettelijke slagen met voorbedachtheid. De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met het schuldinzicht van de dader. Hij had in de gevangenis een cursus agressiebeheersing gevolgd, en ook enkele opleidingen die tot jobaanbiedingen hebben geleid. De rechtbank legde hem daarom een straf met uitstel op, gekoppeld aan probatievoorwaarden. Zo moet hij zich verder laten begeleiden voor zijn agressie en mag hij geen contact hebben met het slachtoffer.