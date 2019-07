Onze nationale ploeg van het korfbal is in de vooravond vertrokken naar het Wereldkampioenschap, in Zuid-Afrika. Bij de spelers Shiara en Jarre. Ploeggenoten het afgelopen seizoen bij AKC en nu dus ook bij de nationale ploeg. En Shiara en Jarre, die zijn naast het korfbal... ook een gelukkig koppel.