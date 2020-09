Koppel met kindje in buggy overvalt koppel met rolstoel

In het centrum van Antwerpen is dinsdag een koppel waarvan de man in een rolstoel zit het slachtoffer geworden van een brutale diefstal in een supermarkt. Dat zegt de lokale politie.

De verdachten waren een man en een vrouw die een kindje in een buggy voortduwden. De politie kon de vrouwelijke verdachte wat later oppakken, de vader was niet meer te bespeuren, maar is wel geïdentificeerd.

De slachtoffers bevonden zich samen met de verdachten in een lift van een supermarkt in de Beddenstraat, toen de mannelijke verdachte aanstalten maakte om de rolstoel te duwen. Hij bleek dit echter niet te doen om te helpen, maar wel als afleidingsmanoeuvre terwijl zijn partner de portefeuille van de vrouw wegnam.

De slachtoffers probeerden het koppel kort nadien nog te confronteren met de feiten, maar zij maakten zich uit de voeten. De politie werd op de hoogte gebracht en ging in de omgeving op zoek naar de daders. De vrouwelijke verdachte werd samen met haar kind aangetroffen op de Meir, de man blijft nog op te sporen.

De verdachten zouden ook in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten kort voordien op een tram ter hoogte van het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever. Daar werd een oudere vrouw bestolen.

De 31-jarige vrouwelijke verdachte bleek illegaal in ons land te verblijven. Ze werd gearresteerd en voor haar kindje werd opvang voorzien.

(Bron: Lokale Politie Antwerpen)

