Koppel overvalt nachtwinkel

Een nachtwinkel in de Kerkstraat kreeg vannacht ongewild bezoek over de vloer. Een man sprong over de toogbank en bedreigde de uitbater met een scherp voorwerp en op de grond duwde. Hij nam verschillende telefoonkaarten en stak ze in zijn zakken.

Een vriend van de uitbater die aanwezig was in de winkel kwam tussenbeide, waardoor er een vechtpartij ontstond in de winkel. Hierdoor werden verschillende beschadigingen aangericht aan de koopwaar en het interieur van de winkel. Een vrouw die buiten stond te wachten kwam binnen om de overvaller bij te staan. Bij aankomst van de politie stampte de verdachte de deur van de winkel kapot en vertrok het koppel. De politie kon hen iets verder in de straat staande houden en handboeien, ondanks hevig verzet van de verdachte man. Beide verdachten werden overgebracht naar het cellencomplex op de Noorderlaan. In de winkel trof de politie een slijpschijf aan, waarmee de verdachte de uitbater had bedreigd. De man die tussenkwam was door de verdachte in de ogen gespoten, vermoedelijk met pepperspray. Hij moest voor verzorging naar het ziekenhuis.