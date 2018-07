Koppel uit Wilrijk verdacht van plannen van aanslag in Parijs

Het Belgische gerecht en de Belgische politie hebben een terreuraanslag in Frankrijk verijdeld. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een Belgisch koppel van Iraanse afkomst uit Wilrijk aangehouden, dat een aanslag in Frankrijk zou hebben gepland.

Een Belgisch koppel van Iraanse origine is onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De twee dertigers zouden eind juni een bomaanslag hebben willen plegen op een conferentie met 25.000 aanwezigen in Frankrijk, zo melden het federaal parket en de Veiligheid van de Staat.

Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. zouden een bomaanslag hebben willen plegen op 30 juni in Villepinte, bij Parijs, op een conferentie die daar werd gehouden door de Iraanse oppositiepartij MEK (les Moudjahidines du Peuple Iranien), zo staat in een persbericht. In het kader van het onderzoek werden huiszoekingen uitgevoerd in Wilrijk, Boom, Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut. In Frankrijk werd een persoon opgepakt en in Duitsland werd een Iraans diplomaat bij de Oostenrijkse ambassade in Wenen aangehouden. De auto van het koppel was zaterdag onderschept in Sint-Pieters-Woluwe. In de auto werden ongeveer 500 gram van de springstof TATP en een ontstekingsmechanisme aangetroffen in een kleine toilettas.