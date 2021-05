Jeugdleiders uit zes gemeenten in de Zuidoostrand van Antwerpen die in de eerste helft van julie op kamp vertrekken krijgen voorrang in de vaccinatiecampagne. Bedoeling is de voortgang van jeugdkampen te garanderen door te vermijden dat leiding halverwege zou moeten terugkeren voor een prik. Het gaat om inwoners van Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel die allemaal gevaccineerd zullen worden in vaccinatiecentrum ZORA in Lint.