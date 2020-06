Kopstuk van Antwerpse drugsmaffia opgepakt in Dubai

'Den dikke Nordin van den Dam' is opgepakt in Dubai. Hij wordt gelinkt aan een hele reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

De Antwerpse drugscrimineel Nordin El H. is opgepakt in Dubai. Hij wordt beschouwd als één van de hoofdverdachten in de reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu van de voorbije maanden. Zelf verbleef Dikke Nordin al die tijd in Dubai, van waaruit hij de touwtjes van zijn organisatie in handen hield. Hij stond geseind door Interpol en werd onlangs in Dubai opgepakt.

