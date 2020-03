Korfbalbond annuleert veldcompetitie

De veldcompetitie korfbal 2019-2020 wordt geannuleerd omwille van de coronacrisis. Er wordt geen kampioen uitgeroepen. Dat heeft de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB) vandaag bekendgemaakt.

'Moeilijke tijden nopen ons tot moeilijke beslissingen. Het is dan ook met de gezondheid van al onze spelers en van allen die ons dierbaar zijn indachtig, dat de Raad van Bestuur van de KBKB heeft beslist om de veldcompetitie 2019-2020 te annuleren', staat in een persbericht. 'De Raad van Bestuur had in overleg met het Comité Wedstrijdzaken verschillende scenario's uitgewerkt, maar wil deze beslissing niet blijven uitstellen en wil duidelijkheid scheppen naar clubs, spelers en supporters.' 'In onze veldcompetitie is ongeveer 8/14e achter de rug. Er is dus geen volwaardige competitie afgewerkt. Op basis daarvan beslist de Raad van Bestuur van de KBKB om dit jaar geen veldkampioen uit te roepen.

seizoen 20-21

Het seizoen 2020-2021 zullen we terug van start gaan op basis van de eindrangschikking veld 2018-2019. Voor de jeugd zal gekeken worden naar het afgesloten klassement in de zaalcompetitie en de inschrijvingen voor komend seizoen.' Ook de Beker van België komt vroegtijdig ten einde, zonder eindwinnaar. Het Gala van de Gouden Korf, dat gepland stond op vrijdag 8 mei 2020, zal niet doorgaan. 'We beraden ons over een andere formule op een andere datum waarbij we mogelijkheid zien om te eren wie uitblonk de afgelopen maanden.