De lokale politie van Antwerpen zet morgen uitzonderlijk agenten in burger in voor de wedstrijd Club Brugge - Antwerp. Antwerp speelt morgenmiddag op Club-Brugge. Een strijd aan de top van het klassement. Daar komt nog eens bij dat de twee ploegen aartsrivalen zijn en dat het 13 jaar geleden is dat ze tegen elkaar uitkwamen. De risicomatch van het jaar, dat zegt ook de politie van Brugge. De Brugse hooligans staan te popelen om in de clinch te gaan met hun Antwerpse rivalen. Geen gemakkelijke opdracht dus voor de ordediensten. Daarom zetten de politie van Brugge en die van Antwerpen zich morgen maximaal in om alles veilig te laten verlopen.