De wijkteams van de regio Centrum van de Antwerpse politie organiseerde zondag samen met het Orida-fietsteam en teams van stadsreiniging een actie tegen overlast in de omgeving van het Centraal-Station. Dankzij de samenwerking met de stedelijke diensten kon het plein letterlijk én figuurlijk opgekuist worden. De politie hield 5 personen bestuurlijk aan voor openbare dronkenschap of het inrichten van slaapplaatsen op de openbare weg. 2 personen bleken illegaal in ons land. Er werden ook 14 verkeersovertredignen beboet, waaronder iemand die rondreed in de voetgangerszone en iemand die in het donker zonder lichten rondreed. Verder werden nog een wildplasser, een sluikstorter en een 'claimer' beboet. Ook het wijkteam van de Stuivenbergwijk trok de straat op tegen overlast. Bij drie personen werd drugs in beslag genomen. 1 illegale man vroeg aan een politieman in burger of hij bij hem drugs kon kopen. De man had ook een vals identiteitsdocument op zak dat in beslag werd genomen. Eén gecontroleerde persoon had nog bijna 4 jaar gevangenisstraf openstaan en werd gezocht in een lopend onderzoek. Die achterstand werd meteen opgehaald. Verder werden nog wildplassers beboet en werd een dief gevat die een step had gestolen. Foto Belga