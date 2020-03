Korfbalcompetitie zonder ontknoping door Corona-virus

De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) wil niet dat de return van de promotiefinale in 1B van zaterdag tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot plaatsvindt. "Ofwel stelt de voetbalbond de match OHL-Beerschot uit, ofwel verbied ik de wedstrijd van zaterdagavond", zegt hij aan persagentschap Belga. De match OHL-Beerschot, beslissend duel voor promotie naar de hoogste voetbalklasse, zou achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat beslisten de Pro League en KBVB. "We kregen signalen van grote samentroepingen van de twee supportersclubs aan het stadion in Heverlee", stelt Ridouani. "De veiligheid is prioritair. Daarom leg ik een verbod op, als de voetbalbond de match niet uitstelt. Ik wil geen grote samenscholingen op het grondgebied van de stad." De burgemeester kreeg de informatie over nakende samentroepingen via monitorng door de Leuvense politie. Op Facebook riepen beide supportersclubs op om naar het stadion van OHL af te zakken. Ze plannen er ook allerlei evenementen. De heenmatch eindigde op 1-0 voor Beerschot.