Kort ritje verraadt drugsdealer en dat kost hem 30 000 euro cash

De Antwerpse politie heeft weer enkele vermoedelijke drugsdealers gecontroleerd. Dat leverde een mooie vangst op.

Het wijkondersteuningsteam van de regio Oost merkte vrijdagavond een voertuig op ter hoogte van de Vennenborglaan. Ze zagen hoe een man instapte en een opvallend kort stukje meereed. Alle inzittenden werden gecontroleerd en er bleek juist een deal te hebben plaatsgevonden. De kopers mochten hun cocaïne meteen afgeven, bij de vermoedelijke dealer werd een huiszoeking georganiseerd. In totaal werden in zijn woning en in een gehuurde garagebox bijna 30 000 euro cash, 40 gram cocaïne, 17 gram hasj en enkele weegschalen aangetroffen en in beslag genomen. De 22-jarige verdachte werd gearresteerd en voorgeleid.

Het WOT West merkte zondagavond een man op die zenuwachtig rondfietste. De man maakte kort na elkaar contact met twee verschillende personen en telkens werd iets uitgewisseld. Na controle bleek de man op te treden als tussenpersoon tussen een cocaïnedealer en zijn klant. Zowel de 'koerier' als de dealer werden gearresteerd, beiden bleken ook illegaal in ons land te verblijven.

In de regio City merkte het WOT zondag een duo op in de omgeving van het Sint-Jansplein. Er werd vastgesteld hoe ze iets uitwisselden in de Marnixstraat. Na controle bleken de twee heroïne te hebben aangekocht. De vermoedelijke dealer had 21 verkoopshoeveelheden heroïne in zijn onderbroek verstopt, zo bleek na een controle op het politiekantoor. De illegale man bleek ook gekend voor gelijkaardige feiten en werd gearresteerd en voorgeleid. In de omgeving van de Diepestraat werd nog een deal vastgesteld waarbij een kleine hoeveelheid hasj in beslag werd genomen. Ook hier bleek de dealer goed gekend bij de politie.

