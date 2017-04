Korte werkonderbreking bij De Lijn

Dertig chauffeurs van De Lijn hebben vanmorgen kort het werk neergelegd.



Ze zijn vanmorgen niet uitgereden vanop de stelplaats Zurenborg. Omdat ze het oneens zijn met een tuchtsanctie die een medewerker opgelegd kreeg. De Lijn was verbaasd over de werkonderbreking omdat de sanctie al was opgeschort. Die is vervolgens vanmorgen ingetrokken. En de protesterende chauffeurs zijn dan toch uitgereden. De werkonderbreking was rond twintig voor zeven achter de rug.