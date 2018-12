Kortgedingrechter beslist dat kinderen van IS-strijdsters gerepatrieerd moeten worden

De Brusselse kortgedingrechter heeft vandaag beslist dat de zes kinderen van IS-strijdsters uit Borgerhout, Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal, naar België gerepatrieerd moeten worden.

De Belgische staat moet "alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen nemen" om de kinderen van twee IS-vrouwen uit Borgerhout, én hun moeders terug naar België te halen. Dat werd door een Brusselse rechter in kortgeding beslist.

De twee vrouwen uit Borgerhout verblijven met hun zes kinderen in een vluchtelingenkamp in Syrië. Het gaat om een uitspraak in beroep tegen een eerder kortgeding. In het vonnis stelt de rechter dat België alle diplomatieke middelen moet inzetten om de moeders en hun kinderen terug

te halen. De kinderen zonder hun ouders laten terugkeren is volgens het vonnis onwettig, want in strijd met de fundamentele mensenrechten. Als België binnen veertig dagen geen actie onderneemt legt de rechter een dwangsom op van 5000 euro per dag, per kind.

(archieffoto © Belga)