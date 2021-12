Er is vannacht een wolf gespot in de Antwerpse haven. Het wilde dier dook op aan de A12 en liep ook zonder enige schroom over de Noorderlaan. Het gaat om een nieuwe wolf, een mannetje vermoedelijk, die vanuit Nederland naar Antwerpen is afgezakt. Hij krijgt de naam Asterix mee. In de haven blijven zal Asterix niet doen, het is nu afwachten waar de wolf nog zal opduiken.