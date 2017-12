Kostprijs rusthuis piekt

Driekwart van de rusthuisbewoners kan met zijn pensioen de factuur van het verblijf niet betalen. Dat berichten de Mediahuis-kranten en Het Laatste Nieuws.

1.665 euro. Zoveel betaalt de Vlaming gemiddeld per maand voor een rusthuis, extraatjes zoals pedicure of medicijnen inbegrepen. Twee jaar geleden lag dat ­bedrag nog 70 euro lager. Dat blijkt uit de rusthuisbarometer van de Socialis­tische Mutualiteiten, waarbij het ziekenfonds 3.000 facturen met elkaar en met de resultaten van eerder onderzoek uit 2014 vergeleek.

'Die stijging viel helaas te verwachten', zegt Katrien Vervoort, medewerkster van de Socialistische Mutualiteiten. 'En ze lijkt ook niet meteen stil te vallen.' Dat is in de eerste plaats slecht nieuws voor zeker driekwart van de bewoners die nu al met hun pensioen niet rondkomen en moeten terugvallen op familie of het OCMW om alle kosten te dekken. 'De tekorten variëren daarbij van 170 tot 319 euro per maand', zegt Vervoort.

Foto: Belga