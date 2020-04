'Koude en vriestemperaturen zijn niet efficiënt om het virus te bestrijden'

Op de dagelijkse briefing van het nationaal crisiscentrum is interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht ingegaan op een verhaal dat op de sociale media circuleert en dat wil dat sommigen denken het virus te kunnen verwijderen door hun mondmasker of een kledingstuk zoals een sjaal in een diepvriezer te stoppen.

Volgens viroloog Van Gucht heeft dat geen enkele zin. 'Het afwassen van borden en glazen in een afwasmachine of water met afwasproduct is wel effectief, het wassen van kleren bij 60 graden is wel effectief, maar koude en vriestemperaturen zijn dat zeker niet.'

(foto : Pixabay)