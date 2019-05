In Edegem zijn renovatiewerken aan een magazijn rond 9 uur vanochtend misgelopen.Een aannemer was bezig een nieuw dak te leggen, maar de kraan kreeg wellicht een technisch defect. Het gevaarte ging los door het bijna volledig vernieuwde dak dat heel wat schade opliep. Maar ook in het magazijn op de eerste verdieping van het installatie-bedrijf was er heel wat schade. Er vielen geen gewonden.