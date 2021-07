De koopjesperiode gaat zijn laatste week in. De Antwerpse handelaren halen opgelucht adem, want het zijn al goede zomersolden geweest. De mensen komen terug naar de stad en durven ook weer de winkels binnen te stappen. Dat ook de horeca open is, zorgt voor extra soldenshoppers. Veel handelaren spreken over een verdubbeling van hun omzet tegenover de koopjes vorig jaar. Maar die waren toen ook dramatisch slecht.