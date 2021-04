Kracht van de epidemie neemt (een beetje) af

Het personeel van de Vlaamse overheid zal 27.000 zelftests per week krijgen. Daarnaast lanceert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) een raamcontract waarmee steden en gemeenten zelftests voor hun personeel kunnen aankopen. Voor hen wordt het aantal zelftests op 51.000 week geraamd, meldt het kabinet-Somers maandag. De Vlaamse regering wil nu ook inzetten op zelftests, naast de klassieke PCR-tests en de sneltests die al langer bestaan. Bij de zelftests zijn geen hulpverleners nodig: burgers kunnen er zelf mee nagaan of ze besmet zijn met het coronavirus. Er is niet voor gekozen om de gehele bevolking op die manier te testen, omdat het om een momentopname blijft gaan. Wel kunnen ze een belangrijke rol spelen in sectoren waar thuiswerk onmogelijk is, klinkt het. Minister Somers voorziet daarom in zelftests voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid. Ook lanceert hij dus een raamcontract voor de Vlaamse steden en gemeenten. "Volgens de teststrategie zou een personeelslid zich twee keer per week moeten testen", zegt Somers in het persbericht. "Het gaat dan in de eerste plaats over de personeelsleden die niet van thuis kunnen werken." Voor de Vlaamse overheid komen er zo 27.000 zelftests per week. Voor de lokale besturen wordt het aantal op 51.000 per week geschat. Toch benadrukt Somers dat de teststrategie niets verandert aan de huidige maatregelen en verplichtingen. "Zelftests vervangen geen andere coronamaatregelen. Telewerk blijft de norm, maar voor functies waar thuiswerk onmogelijk is, kunnen zelftests wel nuttig zijn om de verspreiding van het virus te voorkomen door besmettingen sneller vast te stellen. Naast de massale vaccinatie zullen zelftests nodig zijn om uit deze crisis te geraken."Foto Belga