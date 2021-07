Kreeg u ook een sms? Stad test systeem uit

Vandaag om 14 uur stuurde de stad een sms-test uit via het alarmeringssysteem BE-Alert. Al wie zich op dat moment op of in de omgeving van de Meir bevindt, zal een sms ontvangen. Hiermee test de stad hoe ze mensen in de buurt van een crisissituatie efficiënt kan informeren en instructies kan geven.

BE-Alert is het alarmeringssysteem waarmee de overheid geregistreerde burgers via sms, telefoon en e-mail kan verwittigen in een noodsituatie bij hen in de buurt. Om opgenomen te worden in de verzendlijsten moeten burgers zich registreren via www.be-alert.be.



Vandaag wordt het nieuwere Alert-sms-systeem uitgetest. Bij dit noodsysteem krijgt iedereen die zich in de buurt van een ramp of noodsituatie bevindt een sms met info en instructies. Het systeem stuurt sms’en naar alle actieve mobiele toestellen in een bepaalde zone (op basis van welke toestellen signaal ontvangen van een bepaalde zendmast), niet enkel naar de mensen die geregistreerd zijn. Alert-sms is een erg krachtig medium in crisissituaties, omdat het de overheid in staat stelt iedereen binnen een bepaalde perimeter te bereiken, dus ook toeristen, toevallige passanten, mensen die op hun werk zijn, ... .



Met de test wil men nagaan hoe accuraat het systeem werkt. Om dit nadien goed te kunnen evalueren, wordt aan de ontvangers gevraagd om hun locatie door te geven via de link in het webbericht op antwerpen.be. Als alles goed gaat, zou hun locatie op de Meir en omliggende straten moeten liggen.



De tekst van de test die vandaag wordt uitgestuurd is de volgende:



BE-Alert – Antwerpen – Dit is een TEST. In noodsituaties kan de overheid u op basis van locatie een sms sturen. Info over deze test: www.antwerpen.be/be-alert