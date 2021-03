Krëfel gaat Antwerpse klanten beleveren met bakfietsen

Krëfel kondigt aan dat ze in Antwerpen en Gent gaan leveren met bakfietsen. Deze nieuwe dienst kadert in de milieustrategie van het merk van huishoudtoestellen in België en sluit aan bij de missie van Krëfel om haar klanten nog veiliger, sneller en ecologischer te kunnen bedienen.

Door de Coronacrisis is het aandeel online bestellingen via Krëfel.be sterk gestegen. Daardoor moet er ook veel meer geleverd worden.

Jonathan De Nys, commercieel directeur Krëfel België: “Onze klanten bestellen massaal via Click & Collect. Deze service speelt echt in op een behoefte van de klant. We werken al sinds enkele jaren met het systeem van afhaling in de winkels waar onze 1350 medewerkers zich volop inzetten om dit veilig en efficiënt te laten verlopen. En we gaan nu ook in Antwerpen leveren met fietsen. Een ecologisch en snel alternatief.”

Krëfel start met de fietsleveringen in Antwerpen in de volgende gemeenten: Antwerpen, Antwerpen 1(2018), Antwerpen 2 (2020), Antwerpen 6 (2060), Berchem, Borgerhout en Deurne.



Frédéric Berghmans, communicatiedirecteur Krëfel België: “Krëfel zet zeer sterk in op ecologie en duurzaamheid. Onze partner Cargo Velo voldoet helemaal aan die vereisten, ze kiezen resoluut voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid en daar kunnen wij bij Krëfel ons helemaal in vinden! In Brussel werden in januari en februari al meer dan 2000 pakjes met de fiets geleverd en die cijfers zijn in stijgende lijn.”

Alle pakketten, behalve groot elektro en Tv’s, zullen met deze fietsen gratis thuis worden geleverd vanaf een aankoop van 20€ en de dag nadien voor bestellingen die worden geplaatst voor 22u. En dit van maandag tot zaterdag.