Krijgen we een derby in de beker?

Komt er een derby tussen Antwerp en Beerschot Wilrijk in de Beker van België? De kans is niet groot, slechts 1 op 16, maar ze bestaat dus wel degelijk. Want Beerschot Wilrijk won gisteravond z'n eerste duel in de beker. 2-3 werd het op het veld van Oosterzonen. Een walk-over werd het niet voor de Mannekes, maar ze volbrachten dus wel met verve hun opdracht. Doelpunten werden gescoord door Swinkels, Placca en Losada.

Ook Rupel Boom mag zich opmaken voor een duel met een eersteklasser. De Steenbakkers gingen gisteravond winnen bij Wervik. Ook daar werd het 2-3. Rupel Boom leek lange tijd op weg naar een gemakkelijke zege. Het liep vlot uit tot 0-3. Maar de West-Vlamingen knokten zich terug in de wedstrijd. Ze scoorden twee keer en toen Boom ook nog eens met tien verder moest, was het nog even bibberen. Maar Rupel Boom hield stand en mag dus dromen van een mooie affiche. In 2011 won Rupel Boom ooit op het veld van Anderlecht, één van dé stunts van deze eeuw in het bekervoetbal. Wie weet, lukt het nog eens.

De derde club die er nog bij komt, is uiteraard Antwerp. Zij moesten nog niet in actie komen, maar spelen in de volgende ronde tegen een club uit een lagere afdeling.

Sint-Lenaarts is er niet meer bij. De ploeg uit Brecht kon niet stunten tegen Lierse. 0-2 werd het daar.