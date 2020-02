Krijgsbaantunnel vanaf vanavond opnieuw volledige open

De tunnel van de Krijgsbaan aan de luchthaven van Deurne gaat in de loop van de avond opnieuw volledig open voor verkeer. De Krijgsbaantunnel is sinds de nacht van zondag op maandag gedeeltelijk gesloten wegens wateroverlast in de koker richting Borsbeek. De oorzaak van het probleem is intussen gelokaliseerd en de nodige werken zijn aan de gang.

Sinds de nacht van zondag op maandag is de tunnelkoker richting Borsbeek afgesloten wegens wateroverlast. De oorzaak van de wateroverlast kon niet meteen vastgesteld worden. Intussen hebben experts van het Agentschap Wegen en Verkeer, Waterlink en een aannemer de bron van de overlast kunnen achterhalen. Omdat de locatie waar het probleem zich situeert moeilijk bereikbaar is, nam dit enige tijd in beslag. De oorzaak van het probleem blijkt een verstopte afwateringsbuis die zo’n 4 meter diep onder de tunnel ligt. Door de verstopping kon het grondwater onvoldoende afgevoerd worden en kwam het terug naar boven met wateroverlast op het wegdek in de tunnel tot gevolg. De oorzaak van de verstopping is nog niet gekend en zal de komende dagen en weken verder onderzocht worden.



Tunnel morgenochtend volledig open

De verstopte buis wordt nu uitgegraven en zal vrijgemaakt worden zodat het water opnieuw kan worden afgevoerd en de tunnel terug open kan. Deze werken zullen nog de rest van de dag in beslag nemen. In de loop van de avond verwacht het agentschap de tunnel opnieuw in beide richtingen te kunnen openstellen. De komende dagen zal er wel nog gewerkt worden maar wordt enkel de pechstrook ingenomen.