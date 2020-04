Kringwinkel Antwerpen zorgt voor ingerichte personeelsruimte ZNA Middelheim

In volle Corona-tijden zijn het de zorgkundigen die in de frontlinie staan om tegen het virus te vechten. En dat voelt ook ZNA Middelheim. Zij deden een oproep met de vraag wie hun personeelsruimte mee wilde omtoveren tot een gezellige ontspanningsruimte voor het personeel dat nu onder druk staat. Daar ging De Kringwinkel Antwerpen met veel plezier op in.

“Toen we de vraag binnenkregen van ZNA Middelheim om wat gezelligheid te brengen in hun personeelsruimte hebben we geen moment getwijfeld.” Vertelt Louise Vrints, Communicatieverantwoordelijke van de Antwerpse Kringwinkels. “Als er op dit moment één groep is waar we absoluut willen helpen is het de zorg wel.” Gaat ze verder. “Door de crisis zijn al onze winkels gesloten en ligt ook Kringverhuur stil.” Vertelt Louise. “In deze tijden is het vooral belangrijk om solidair te zijn en elkaar te helpen waar nodig. Op deze manier dragen wij ook ons steentje bij.” gaat ze verder.

Of er nog andere initiatieven zijn die ze deze periode steunen? “Zeker en vast! Wij lenen onze cargofietsen gratis uit aan circulaire ondernemers die het nu moeilijk hebben en graag aan huis willen leveren.” Vertelt Louise. Ondertussen zijn er reeds vier ondernemers met een cargo-fiets van De Kringwinkel hun leveringen aan het doen. “We bekijken ook nog of we speelgoed en laptops kunnen voorzien voor kinderen in kansarmoede. Als maatwerkbedrijf willen we niet alleen zorg dragen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor de maatschappij.” aldus Louise.