Kringwinkel haalt textiel aan huis op in Malle

Vanaf dit jaar zal de Kringwinkel Malle het textiel huis-aan-huis ophalen. De eerste inzameling gaat door op donderdag 9 februari in Westmalle en op 23 februari in Oostmalle.

Iedereen krijgt hiervoor een zak en folder in de brievenbus. Heb je geen zak gekregen of ben je hem kwijt geraakt, dan kan je een andere doos of zak gebruiken om je textiel in aan te bieden.

De textielinzameling zal dit jaar viermaal doorgaan. De data stan op de afvalkalender.

De Kringwinkel zorgt voor lokale verwerking van het textiel en biedt werkgelegenheid aan de plaatselijke bevolking. Ze hebben een winkel van tweedehandskledij in Westmalledorp en een sorteeratelier in Den Brekel in Oostmalle. Hier zijn een aantal bewoners van Monnikenheide tewerkgesteld.

(bericht en foto : gemeente Malle)