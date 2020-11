Kringwinkel opent boekenwinkel in Borgerhout

De Kringwinkels openen vandaag een boekenwinkel in de Kroonstraat in Borgerhout. "We willen zoveel mogelijk van onze kwetsbare medewerkers aan het werk houden zodat ze hun sociale en financiële zekerheid niet verliezen", vertelt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkels in Antwerpen.



Voor De Kringwinkel is het aan het werk houden van hun kwetsbare doelgroepmedewerkers het belangrijkste argument om een Kringwinkel met een beperkt aanbod te openen. “Tijdens de eerste lockdown hebben onze medewerkers mentaal en financieel enorm afgezien. We kunnen dit geen tweede keer laten gebeuren”, zegt Louise Vrints.

Tijdelijke winkel

De Kringwinkel in Borgerhout wordt tijdelijk omgebouwd tot een boekenwinkel. “We hebben hier met een grote hoeveelheid boeken een tijdelijke winkel ingericht. De focus ligt op boeken maar we zullen ook bekijken of we planten te koop kunnen aanbieden. Dit is een tijdelijk initiatief, van zodra de winkels weer open mogen zullen we de winkel dus opnieuw ombouwen tot een volwaardige Kringwinkel.



In diezelfde winkel in Borgerhout waren er de voorbije weken al medewerkers aan de slag voor de online webshop Kringshop. Nu wordt er hier dus een combinatie gemaakt tussen een ophaalpunt van de webshop en een boekenwinkel.

De winkel is te vinden in de Kroonstraat 166 in Borgerhout en is open van maandag tot en met zaterdag tussen 10u en 18u.



(Bron en foto: © Kringwinkel)