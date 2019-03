Kringwinkel opent kledingwinkel tussen modeketens nabij de Meir

Te midden van alle grote ketens op de Meir gaat De Kringwinkel de uitdaging aan om duurzame mode in de kijker te zetten. Ze openen een gloednieuwe Kringwinkel die de focus legt op textiel, schoenen en accessoires. Het nieuwe concept zal niet te vergelijken zijn met De Kringwinkels die er in Antwerpen al zijn.

“Met onze nieuwe winkel hopen we een ander publiek aan te spreken en nog meer mensen bewust te maken van het feit dat je ook op een duurzame manier kan shoppen” vertelt Louise Vrints, Marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. Voor alle shopaholics met een hart voor het milieu zal dit dus the place to be worden!

Begin april mogen we een nieuwe Kringwinkel verwachten in het centrum van Antwerpen. Maar verwacht je niet aan een reguliere Kringwinkel. “We zetten hier echt een nieuw concept neer” vertelt Louise. “Door een eigentijdse inrichting en een unieke selectie van kleding en accessoires willen we een tegenwicht bieden aan de kledingwinkels op de Meir” gaat ze verder. Ook in de nieuwe kringwinkel zal er dus een exclusief tweedehands aanbod zijn.

De voormalige Krak in de Otto Veniusstraat wordt momenteel omgebouwd tot een Kringwinkel. “We hopen tegen begin april te kunnen openen, maar dat zal heel afhankelijk zijn van de voortgang van de werken.” zegt Louise