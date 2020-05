Kringwinkel opent meubelwinkel in Blikfabriek

Ook tijdens de Coronacrisis zit De Kringwinkel Antwerpen niet stil. Zij hebben tijdens de sluiting van hun winkels een helemaal nieuwe winkel ingericht. Zaterdag 6 juni openen zij de deuren van een nieuwe Kringwinkel met maar liefst 1000 m² aan meubelen. De winkel opent in Hoboken op de site van de Blikfabriek waar nu reeds andere initiatieven zoals de Vroemfabriek, Buurtcafé Cantin en Garrincha gehuisvest zijn.

“Met deze winkel willen we de focus leggen op grotere meubelen. Omdat we op deze locatie zo’n grote oppervlakte hebben is dat ideaal.” Vertelt Louise Vrints, marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen. “We merken dat mensen meubelen toch nog vaker nieuw kopen dan tweedehands, kijk maar naar de rijen bij IKEA op hun heropening. Dit komt ook doordat de keuzemogelijkheden bij tweedehands vaak beperkter zijn. Daarom willen we een duurzaam alternatief bieden waar mensen een ruim aanbod een veel keuze hebben.” aldus Louise.

Meubelen kopen én huren

De match met de Blikfabriek was blijkbaar heel snel gevonden. “De Blikfabriek legt de nadruk op sociaal, duurzaam en innovatief ondernemen, we waren er dus snel uit dat een Kringwinkel hier perfect thuis hoorde.” Vertelt Griet Wils, projectmedewerker van Blikfabriek. Ook de verhuurdienst van De Kringwinkel, Kringverhuur, verhuisde begin dit jaar reeds naar dezelfde locatie. “Mensen kunnen dus zowel meubelen huren als kopen, de perfecte match.” vult Louise aan.

Geen groot openingsfeest

Door de huidige situatie organiseert De Kringwinkel geen openingsfeest zoals gewoonlijk. Maar daar hebben ze een mooie oplossing voor bedacht. “We maken er gewoon een openingsweek van. In de week tussen 6 en 13 juni is iedereen welkom om onze winkel mee in te wijden en krijgt elke klant een meeneemkorting van 20%. Op die manier spreiden we de drukte.”