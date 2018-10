De Kringwinkels in Antwerpen hebben dit jaar hun omzet al met 10% zien stijgen. 2017 was een recordjaar voor de 8 winkels in onze provincie. Maar 2018 belooft een nog beter jaar te worden. We geven meer, maar we kopen ook meer. En dat was vandaag duidelijk te zien op de Dag van De Kringwinkel.