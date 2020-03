Kringwinkels sluiten de deuren

De Kringwinkels sluiten vanwege het coronavirus vanaf morgen alle winkels zeker tot en met 5 april. Dat staat in een persbericht. Voor de 5.400 medewerkers wordt tijdelijke werkloosheid aangevraagd.

'Zolang de overheid geen duidelijke beslissing neemt over de sluiting van alle winkels die niet levensnoodzakelijk zijn, staan wij voor een verscheurende keuze. Ofwel blijven we open en stellen we onze kwetsbare werknemers en klanten bloot aan mogelijk besmetting. Ofwel sluiten we en lopen we het risico dat dit niet als overmacht wordt erkend, en de sector zo geen beroep kan doen op de overheidssteun voor werkloosheid wegens overmacht. Wij kozen ervoor om voorrang te geven aan de gezondheid van onze medewerkers en klanten, maar roepen de overheid op om snel klaarheid te scheppen', aldus Eva Verraes, directeur van HERW! N, het collectief van sociale circulaire ondernemers.

In sommige winkels zal het afleveren of ophalen van materiaal voorlopig nog mogelijk blijven indien dat op een veilige manier kan, al moedigt HERW! N de mensen niet aan om nog materiaal naar de Kringwinkels te brengen. 'We hebben geen winkels om de producten te verkopen en kunnen ze ook niet stockeren. Ik verwacht dat we geleidelijk aan naar een uitdoofscenario gaan, waarbij de geplande ophalingen nog doorgaan, maar dat er geen nieuwe ophalingen worden gepland', zegt Verraes. Online winkelen blijft in bepaalde winkels ook mogelijk. Dergelijke dienstverlening hangt af van Kringwinkel en dus per regio, en meer informatie staat dan ook op www.dekringwinkel.be en de Facebookpagina's van de Kringwinkels.

(foto : Kringwinkel)