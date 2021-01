Kringwinkels zamelen slaapzakken, matjes en rugzakken in voor daklozen

Voor het vierde jaar op een rij zamelen slaan De Kringwinkel en CAW de handen in elkaar tijdens de koude wintermaanden om slaapzakken te verzamelen voor daklozen. Deze keer riepen De Antwerpse Kringwinkel niet enkel op om slaapzakken te schenken, ook matjes en rugzakken werden opzij gehouden. “Als sociale werkplaats werken we samen met kwetsbare mensen, sommige van hen hebben vroeger ook nog op straat geleefd.” Klinkt het bij De Kringwinkel Antwerpen.

In december lanceerden De Antwerpse Kringwinkels een oproep bij hun klanten om slaapzakken, matjes en rugzakken te doneren in hun Kringwinkels. “Vorig jaar kregen we van veel vaste klanten de opmerking dat ze hun slaapzak al één van de vorige jaren gegeven hadden, vandaar dat we samen met CAW bekeken hebben wat de daklozen nog kunnen gebruiken.” Vertelt Louise Vrints, Communicatieverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen

Lockdown

Na de heropening van De Kringwinkels in december kwam meteen de oproep aan de klanten om te komen doneren. “We hadden eigenlijk gedacht dat we de actie dit jaar niet zouden kunnen laten doorgaan door de lockdown periode. In die periode kregen wij namelijk ook geen spullen meer binnen van de klanten.” Vertelt Louise. “Gelukkig konden we toch net op tijd de deuren toch openen en is de actie nog een groot succes geweest.” Gaat ze verder.

Succesverhaal

Ook dit jaar was de inzameling weer een succesverhaal. Zo werden er een 100-tal slaapzakken verzameld, een 50-tal matjes en een 50-tal rugzakken. “Hiermee kunnen we voor heel wat daklozen een warme plek verzorgen en de winter doorhelpen.” Vertelt Marc Huygen, Teamcoördinator Outreach bij CAW.

(bericht en foto : Kringwinkel Antwerpen)