Kris Peeters : "Alles of niets. Ik wil burgemeester worden of niets"

Kris Peeters, de Antwerpse lijsttrekker van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, maakt zijn ambities in de koekenstad nog eens duidelijk in een interview met Het Laatste Nieuws. "Ik speel in Antwerpen alles of niets. Het is burgemeester worden of niets."

Peeters sluit met die uitspraak uit dat hijvoor de positie van Havenschepen gaat in Antwerpen. "Hoe belangrijk die functie ook is." De vicepremier beseft dat hij daarmee wel zijn politieke toekomst op het spel zet. "Ik ben me ervan bewust dat ik straks alles of niets speel. Ik ga daar niet flauw over doen: 2018 wordt cruciaal voor wat volgt in 2019." "Er staat in Antwerpen veel op het spel, voor de partij en voor mij, maar ik zie 2018 niet per definitie als een afscheid van het nationale niveau", gaat Peeters verder. "Is de uitslag goed maar word ik geen burgemeester, dan zal ik allicht mijn rol spelen bij de verkiezingen van 2019. Ik weet: ik neem een risico. Maar was er een alternatief? Antwerpen is belangrijk voor CD&V."

(bron : HLN - foto © Belga)