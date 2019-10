Kris Peeters is opnieuw verhuisd naar Puurs

Kris Peeters (CD&V) woont niet langer in Antwerpen. Dat bevestigt de voormalige vicepremier en CD&V-lijsttrekker vandaag aan Knack. 'Begin oktober zijn we weer verhuisd naar Puurs', zegt Peeters.

De verhuis naar Antwerpen in 2017 was destijds een belangrijk politiek feit in het kader van de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Peeters gooide zich ermee in de strijd als de grote uitdager van burgemeester Bart De Wever (N-VA). CD&V zette echter een ontgoochelend resultaat neer en werd in de coalitieonderhandelingen ingewisseld voor de sp.a. In mei van dit jaar werd Kris Peeters verkozen tot Europarlementslid. 'Ik heb in Antwerpen geen mandaat meer dat mij verplicht er te wonen. Maar ik ben vooral om familiale redenen teruggekeerd naar Puurs', zegt Peeters. Hij nam destijds zijn zetel in de gemeenteraad ook niet op.

(foto © Belga)