Kris Peeters trapt campagne af: "stop met persoonlijke aanvallen"

De Vogelenmarkt had vandaag meer weg van een versterkte burcht, en dat had alles te maken met het bezoek van Geert Wilders. De rechts-populistische Nederlandse politicus kwam op uitnodiging van Vlaams Belang campagne voeren op de Vogelenmarkt. Een bezoek met heel wat voeten in de aarde, want recent kreeg Wilders nog doodsbedreigingen nadat hij een wedstrijd had gelanceerd voor cartoons over de profeet Mohamed. De beveiliging was dan ook navenant.