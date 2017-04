Kris Peeters trekt naar Antwerpse kiezer

Kinderen van wie de ouders in een OCMW rusthuis verblijven zouden allemaal moeten meebetalen aan de factuur als hun ouders zelf niet genoeg geld hebben om hun verblijf daar te betalen. Dat is het voorstel dat CD&V kamerlid Nahima Lanjri op tafel heeft gelegd. In sommige steden en gemeenten gebeurt dit al -zoals in Antwerpen- terwijl in Gent bijvoorbeeld geen beroep wordt gedaan op de kinderen om een bijdrage te geven. CD&V wil die onderhoudsplicht nu voor het hele land gelijktrekken. Terwijl sp.a pleit voor een maximum-factuur voor rusthuizen, zijn de CD&V-coalitiepartners NV-A en Open VLD niet geneigd om mee te gaan in het verhaal van Lanjri.