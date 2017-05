Kris Peeters wil meer transparantie bij begrafenisondernemers

De prijzen van de begrafenisondernemers zijn in tien jaar tijd met 35 procent gestegen. Dat blijkt uit een controle van de Economische Inspectie. Bovendien is twee derde van de ondernemingen niet helemaal in orde met de regelgeving.



De meest vastgestelde inbreuken zijn onduidelijke prijsaanduidingen, of onvolledige bestelbons. Een klein deel van de begrafenisondernemers vermeldt zelfs helemaal geen saldo. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil dat de sector zich verder verduidelijkt. Transparantie in prijzen is belangrijk, aldus de minister. Zeker bij een emotionele gebeurtenis als een begrafenis hebben mensen niet de energie om zich in de tarieven te verdiepen.