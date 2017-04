Kris Peeters wil nachtwinkels meer laten controleren

Vandaag reed er een jobtrein doorheen Vlaanderen en Brussel. Geïnteresseerden konden op de trein kennismaken met de spoorwegwereld en vragen stellen aan toekomstige collega’s over vacatures binnen meer dan tien functiedomeinen. NMBS en Infrabel zijn op zoek naar 2.500 nieuwe medewerkers. Meer dan 800 geïnteresseerden schreven zich in via de website. De 550 kandidaten die door de eerste screening geraakten konden instappen in een station in hun eigen regio. De trein bestond uit 9 rijtuigen. Elke rijtuig was bestemd voor een specifiek functieprofiel. De kandidaten konden het rijtuig kiezen met de jobs waar ze meer over willen weten en zich informeren via speeddates met spoorwegambassadeurs. Zij konden ook een infosessie bijwonen over werken bij de Spoorwegen. Solliciteren kon meteen via de pc’s in de trein of na afloop van bij hen thuis. Als ze voldoende geïnformeerd waren, stapten ze af en kregen ze een gratis ticket naar huis. De meeste vacatures zijn voor: treinbestuurders, treinbegeleiders, technici en ingenieurs.Tegen 2025 zal de helft van de bijna 32.000 spoorwegmedewerkers met pensioen zijn. Om het vervoer per spoor optimaal te garanderen, wordt het hele jaar door aangeworven.