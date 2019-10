Het nieuwe metrostation aan het Operaplein in Antwerpen ziet er mooi uit, maar een echte meerwaarde voor de tramreizigers is het niet. Dat vindt oppositiepartij PVDA. Ze vindt dat er te weinig in extra trams en tramlijnen wordt geïnvesteerd om dat knooppunt midden in de stad te gaan bedienen. De Lijn zegt dat dat in de toekomst nog kan worden bijgestuurd.