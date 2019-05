Vlaams Belang voerde vandaag actie tegen een nieuw asielcentrum in Deurne.Op de Herentalsebaan komt deze maand een nieuw centrum voor 120 asielzoekers met een beperking en daar is Vlaams Belang niet mee akkoord. Met een symbolische actie, waarbij er over de muren van het centrum geklommen werd om het te bezetten, wil de partij aankaarten dat er al te veel asielzoekers zijn in Antwerpen. Volgens hen kan het centrum beter gebruikt worden voor zorgbehoevende Vlamingen.