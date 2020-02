De Oosterweelverbinding is overbodig en lost de mobiliteitsknoop niet op, dat stelt professor bestuurskunde Wouter Van Dooren van de Antwerpse universiteit. Van Dooren onderzocht het uitgebreide milieurapport van de Oosterweel en kwam tot de conclusie dat het weggesmeten geld is. De professor is wel voorstander van de bouw van de A102, want die zou wel verkeer van de Ring wegtrekken.