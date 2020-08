Veer Kruibeke-Hoboken onderbroken op 26 en 27 september

De veersteiger in Hoboken krijgt op 26 en 27 september een gloednieuwe toegangsbrug en vlotponton. Het veer Kruibeke-Hoboken zal tijdens de werken niet varen. De Waterbus blijft aanmeren in Kruibeke, maar er zal geen aansluitende verbinding zijn van het veer naar Hoboken. Veergebruikers kunnen het veer Bazel-Hemiksem gebruiken als alternatief.

Een gespecialiseerd aannemer zal in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv de toegangsbrug en het vlotponton van de veersteiger in Hoboken vervangen. De nieuwe brug en het nieuwe ponton zullen het gebruikscomfort voor de veergebruiker verhogen. De werken kaderen in de volledige renovatie van de Zuiderveren. Dat zijn de veerdiensten Kruibeke-Hoboken en Bazel-Hemiksem. Voorafgaand aan het plaatsen van de nieuwe toegangsbrug en het nieuwe vlotponton zal de aannemer alvast enkele voorbereidende werken uitvoeren. Deze werken zullen zichtbaar zijn, maar geen hinder opleveren voor de veergebruikers.

Meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten en www.dewaterbus.be/