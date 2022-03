Nieuws Kruisfinales in het korfbal in volle zaal. Borgerhout en Floriant winnen.

In het korfbal stonden dit weekend de kruisfinales op het programma. Dat zijn de halve finales voor het landskampioenschap in zaal. De eerste kruisfinale was gisterenavond. Boeckenberg tegen Floriant.