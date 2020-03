Kruispunt Klein en Groot Veerle in Brecht wordt veiliger voor fietsers

Vanaf volgende week maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken aan het kruispunt van Klein Veerle (N133), Welkomstraat en Groot Veerle (N154) in Brecht. Met gerichte aanpassingen wordt het kruispunt veiliger gemaakt voor fietsers. De werken zullen ongeveer vier weken duren. De tak Klein Veerle (N133) wordt tijdens deze periode afgesloten. Verkeer op de Groot Veerle (N154) blijft meestal mogelijk, behalve tijdens twee dagen op het einde van de werken.

Om de veiligheid voor fietsers aan het kruispunt te verbeteren, worden er enkele ingrepen uitgevoerd. Zo worden op de Groot Veerle langs weerszijden van het kruispunt nieuwe fietsoversteken aangelegd. Hier verschijnen ook middeneilanden op de rijbaan om de oversteken beter te beveiligen. Op Klein Veerle wordt de bestaande fietsoversteek meer naar het midden verplaatst en eveneens uitgerust met een middeneiland. Verder wordt het kruispunt compacter gemaakt door de bocht aan de Welkomstraat een stuk te verbreden. Tot slot wordt het fietspad in de bocht aan de bushalte nog vernieuwd.

Klein Veerle afgesloten

De werken starten op maandag 23 maart en zullen vier weken duren. Tijdens deze periode is de tak Klein Veerle (N133) afgesloten. Verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Groot Veerle (N154), Mallebaan (N153) en Molenheiken. Verkeer op de Groot Veerle (N154/N133) blijft meestal mogelijk in beide richtingen, behalve tijdens twee dagen op het einde van de werken. Dan is het kruispunt volledig afgesloten voor het aanbrengen van de toplaag asfalt. Tijdens deze twee dagen wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid via Oostmalle. De bussen van De Lijn volgen de omleiding voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen ter hoogte van het kruispunt steeds de werken passeren.